Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı

11.11.2025 02:32
Furkan Bölükbaşı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşım üzerine resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşım üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı.

Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüphelinin "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir" denildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 yılında doğmuştur. Furkan Bölükbaşı, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuş üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamıştır. 2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Bölükbaşı günümüzde YouTube'da içerik üretmektedir.

Kaynak: ANKA

