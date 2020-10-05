Son dakika... 2 yaşındaki hidransefali hastası Sercan'dan sevindiren haber - Son Dakika

MANİSA'da beyinde sıvı birikmesi ve başın büyümesi olarak bilinen 'hidransefali' hastası olarak dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle ameliyatla başına sant takılan 2 yaşındaki Sercan Gezenler sağlığına kavuşmaya başladı. Küçük Sercan'ın 75 santimetre olan başının çapı ameliyatın ardından geçen 1 aylık süreçte 13 santimetre küçüldü.

Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi 'nde yaşayan Gezenler Ailesi?'nin hidransefali rahatsızlığıyla doğan 2 yaşındaki çocukları Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle geçen 1 Eylül 'de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyat edildi. Ameliyat öncesinde başının çapı 75 santimetreye kadar ulaşan minik Sercan'ın başının içine şant yerleştirildi. Ameliyatın ardından çocuk iyileşmeye başladı. Başının çapı 62 santimetreye kadar indi. Oğlunun artık ağlamalarının, kasılmalarının, nöbetlerinin ve kusmalarının geride kaldığını anlatan baba Ferdi Gezenler, kafatasının da giderek küçülmeye başladığını söyledi.'CUMHURBAŞKANIMIZ YARDIMIMIZA YETİŞTİ'Oğlunun tedavisi sürecinde, destek olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm vatandaşlara teşekkür eden Ferdi Gezenler, "Çocuğum hidransefali hastasıydı. Cumhurbaşkanımız bana telefonla ulaştı. Çocuğumun hastalığını sordu. Kendisine bilgileri verdim. Onun talimatı üzerine ertesi gün Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Cumhurbaşkanımızın aracı olmasıyla 2 yıldır yapılması için uğraş verdiğimiz ameliyat İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Çocuğuma başına şant takıldı. Şu an çocuğumun sağlığı oldukça iyi" dedi.,'SERCAN'IN BAŞININ ÇAPI 13 SANTİMETRE KÜÇÜLDÜ'Ameliyat öncesi başının çapı 75 santimetreye kadar ulaşan küçük Sercan'ın başının yerleştirilen şant ile bir ay içinde 13 santimetre küçüldüğünü

kaydeden Gezenler, "Ameliyat sonrasında oğlumun yemek yemesi düzeldi. Kusmaları, nöbetleri yok oldu. Ateşi çıkmaz oldu. Gayet rahat yatabiliyor ve uyuyabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İyi ki böyle bir devletimiz var. İyi ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her hafta kontrollerine gidiyoruz. Önceleri iki haftada bir gidiyorduk. Sonra bir haftaya düştü. Şimdi de 3 haftada bire düştü. Ayın sonuna doğru tekrar gideceğiz" diye konuştu.