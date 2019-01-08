Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Milletin Hakkının, Hukukunun, Özgürlüğünün Alanını...
1 saat önce
IHAAW122726-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milletin hakkının, hukukunun, özgürlüğünün alanını genişletmeye çalıştıkça bunların faşist yüzleri ortaya çıkıyor.
IHAAW122726-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Biz milletin hakkının, hukukunun, özgürlüğünün alanını genişletmeye çalıştıkça bunların faşist yüzleri ortaya çıkıyor. Bu ülkede yaşam biçimi ile uğraşan CHP
zihniyetidir" dedi. 08.01.2019 12: 27: 26 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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