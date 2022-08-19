CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general ve amirallerin atamaları yapıldı. Kararnameyle 126 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 126 General ve Amiral ataması Resmi Gazete'de - Son Dakika

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