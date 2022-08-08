Emine Erdoğan: "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur" - Son Dakika
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Emine Erdoğan: "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur"

08.08.2022 22:25
Emine Erdoğan: "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi, "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi, "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 'Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur' - Son Dakika

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