Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı.
Erdoğan ve Tatlıses burada bir düet gerçekleştirdi. Tatlıses'in "Urfalıyım Ezelden" türküsünü söylemesi üzerine Erdoğan da mikrofonu alarak şarkıya eşlik etti. O anlar partililer tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine de katılan İbrahim Tatlıses "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" dedi.
Erdoğan ve Tatlıses mitingde de şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den 'Urfalıyım Ezelden' düeti! O anlar gündem oldu - Son Dakika