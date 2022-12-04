Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den "Urfalıyım Ezelden" düeti! O anlar gündem oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den "Urfalıyım Ezelden" düeti! O anlar gündem oldu

04.12.2022 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa gençlik buluşması kapsamında türkücü İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyım Ezelden" türküsünü birlikte söyledi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı.

DÜET YAPTILAR

Erdoğan ve Tatlıses burada bir düet gerçekleştirdi. Tatlıses'in "Urfalıyım Ezelden" türküsünü söylemesi üzerine Erdoğan da mikrofonu alarak şarkıya eşlik etti. O anlar partililer tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

MİTİNGE DE KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine de katılan İbrahim Tatlıses "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" dedi.

BİRLİKTE "HAYDİ SÖYLE" DEDİLER

Erdoğan ve Tatlıses mitingde de şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den 'Urfalıyım Ezelden' düeti! O anlar gündem oldu - Son Dakika


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