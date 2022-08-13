Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu ile telefonda görüşerek başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

Mustafa Karahasanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARAHASANOĞLU'NUN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU - Son Dakika

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