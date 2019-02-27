Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Bürokratik Oligarşiyi ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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