Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Bürokratik Oligarşiyi ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur."

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