Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Sak'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Sak'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, TEPAV'ın Orta Anadolu özelinde hazırladığı "Yerelden Kalkınma Projeleri" hakkında bilgi aktarıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:41 - Kaynak: AA
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