Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatıyla sahada verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatıyla sahada verilmiştir. Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de bu doğrudan dile getirilmiştir ve getirilmeye de devam edilecektir."
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