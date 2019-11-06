Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatıyla sahada verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatıyla sahada verilmiştir. Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de bu doğrudan dile getirilmiştir ve getirilmeye de devam edilecektir."

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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