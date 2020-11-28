Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması
28.11.2020 17:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Tarsus'ta meydana gelen araç kazasında şehit olan kahraman polis memurumuz Ömer Faruk Tekağaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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