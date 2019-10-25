Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır."
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