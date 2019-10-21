Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız."

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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