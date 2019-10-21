Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler, aslında hemen sınırımızın güneyinde bir terör devleti kurmayı amaçlayanların kim olduğunun, kimler olduğunun ayan beyan ortada olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler, aslında hemen sınırımızın güneyinde bir terör devleti kurmayı amaçlayanların kim olduğunun, kimler olduğunun ayan beyan ortada olduğunu görüyoruz. Herkes kusura bakmasın sobelenmiştir, 'Ben buradayım' demiştir. 'Kim var bu terör örgütünün arkasında?' diye baktığımızda hepsi de açık, ayan ve beyan bize olan eleştirileriyle 'Ben buradayım' demiştir. Biz yazdık bunları bir kenara. Zamanı geldiğinde konuşacağız tekrar."

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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