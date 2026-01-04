Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı net mesaj - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı net mesaj

04.01.2026 15:43
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Venezuela'da yaşanan krizde Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin açıklama geldi.

DIŞ POLİTİKADA "MİLLİ MENFAAT" VURGUSU

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış politikanın, ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatleri esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alan olduğunu belirtti.

"VENEZUELA HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Liderliğin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. Venezuela'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

