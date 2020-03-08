Cumhurbaşkanına olan sevgisini Başkan Dağtekin'e anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanına olan sevgisini Başkan Dağtekin'e anlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanına olan sevgisini Başkan Dağtekin'e anlattı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için Samsat'tan Adıyaman'a geldiğini belirten 75 yaşındaki Ahmet Yaman ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le olan sohbeti duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanına olan sevgisini Başkan Dağtekin'e anlattı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için Samsat'tan Adıyaman'a geldiğini belirten 75 yaşındaki Ahmet Yaman ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le olan sohbeti duygusal anların yaşanmasına neden oldu.


Sohbetinde hem il başkanı Mehmet Dağtekin'in hal hatırını sormak için hem de son dönemlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekmek için Adıyaman'a geldiğini belirten Ahmet Yaman, Cumhurbaşkanına büyük bir sevgi beslediğini vurguladı.


Yaman, "Bir yandan İdlip'te verdiğimiz şehitler bir yandan da TBMM'de cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaretler beni çok üzdü. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. İdlip'te şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ben bu yaşta Mehmetçiklerimizle birlikte savaşmaya gönüllüyüm. Suriye sınırında yedi düvele karşı savaşan askerlerimiz Türk milletinin namusunu koruyor. Rabbim, başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Biz biliyoruz ki, Cumhurbaşkanımız bizleri ve tüm dünyadaki mazlumları asla yalnız bırakmayacaktır. Bizlerde kendisini asla yalnız bırakmayacağız" dedi.


Bu ziyaretin kendileri için çok özel ve çok anlamlı olduğunu ifade eden İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Ahmet amcamız, gözbebeğimiz, cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini, muhabbetini ve teveccühünü göstermek için Samsat'tan buraya kadar gelmiş. Allah razı olsun kendisinden. Ahmet amcamız ve ağabeylerimiz gibi bu şuurla, bu samimiyetle ve bu güzel dualarla arkamızda durduğu sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. Allah'ın izniyle al bayrağımız düşmez, bu ezanlar susmaz. Ahmet amcamız tam bir gönül insanı. Bol bol dualarına mazhar olduk. İnşallah Ankara'ya gittiğimizde bu muhabbetini, bu sevgisini ve selamlarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğiz. Rabbim Ahmet Yaman amcamıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Yaman, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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