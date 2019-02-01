Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Atama Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Atama Kararı Resmi Gazete'de

50 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldığı kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Politika
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