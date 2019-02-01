Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Atama Kararı Resmi Gazete'de
59 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Söz
konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:58 Kaynak: AA
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