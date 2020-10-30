Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması
30.10.2020 18:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Altun, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası provokatif paylaşım ve açıklamalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmir'imiz için. Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."
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