Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran\'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde mesaj yayınladı. 12 Eylül'ü "millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan" acı hadiselerden biri olarak nitelendiren Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da ortaya konulan mücadeleyi hatırlatarak "Millî iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur" vurgusu yaptı.

Burhanettin Duran, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde milli irade ve demokrasi mesajı verdi. Duran, darbelerin Türkiye'nin kurumlarında ve toplumsal hafızasında derin yaralar bıraktığını belirtti.

"TARİHİMİZİN ACI HADİSELERİNDEN BİRİSİDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu. Duran, 12 Eylül'ün millet iradesini hedef aldığını ve Türkiye'deki demokratik düzeni kesintiye uğrattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül 1980 askerî darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir.

Türkiye’nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki millî iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimiz bu kararlılığını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 15 Temmuz’da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koymuştur. Bu duygularla, tüm darbeleri telin ediyor; millî irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yâd ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur

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Son Dakika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur - Son Dakika
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