Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edildi - Son Dakika
30.01.2026 12:41
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur. Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Burhanettin Duran, Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, Medya, Son Dakika

12:28
