Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı, 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap halkla buluştu

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında inşa edilen ve yapımı 3 yıl süren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Dev yapıda 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip dev kütüphane Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden izler taşıyor.View on euronews