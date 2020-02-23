Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı, 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap halkla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı, 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap halkla buluştu - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı, 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap halkla buluştu

43 dakika önce

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında inşa edilen ve yapımı 3 yıl süren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında inşa edilen ve yapımı 3 yıl süren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Dev yapıda 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip dev kütüphane Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden izler taşıyor.View on euronews

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı, 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap halkla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:06 
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