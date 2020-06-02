Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanık eski teğmen Burak A, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açıldığını ve örgüte dair bildiklerini anlatarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını dile getirdi.

Kara Harp Okulunda devre kaybetmesinden sonra örgüt ile bağını kopardığını ve kimseyle görüşmediğini bildiren Burak A, bundan sonra okuldaki takım komutanı olan sanık eski üsteğmen Eşref Bozkurt'un kendisine baskı uygulamaya başladığını ifade etti.

Bozkurt hakkında, "Kendisi şok mangalarının başında bulunuyordu." diyen Burak A, haksız yere disiplin cezaları almasına rağmen okuldan mezun olabildiğini söyledi.

Burak A, sanık Bozkurt'un FETÖ üyeliğine dair somut bir bilgisinin bulunmadığını beyan etti.

Tanık sıfatıyla dinlenen Mehmet Can Y, geçmişte FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasında görev aldığını ve örgüt üyesi astsubaylarla belirli periyotlarda görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Darbe girişimi sonrasında örgütün çözülmesi adına itirafçı olarak bildiklerini anlattığını kaydeden Mehmet Can Y, FETÖ içinde tanıdığı kişilerden birinin de sanıklardan eski astsubay Şafak U. olduğunu belirtti.

Şafak U'nun örgüt dışı evlilik yaptığını ve sohbetlere sürekli katılmadığını aktaran Mehmet Can Y, Şafak U'nun FETÖ yapılanmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

Tanık Erdem T, 2013'te yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken görevinden istifa ettiğini, görev sürecinde tanıdığı örgüt mensubu askerlerden birinin de davanın sanıklarından eski binbaşı Halil Çınar olduğunu aktardı.

Çınar ile İzmir'de görev yaparken "Salih" kod adıyla tanıdığı FETÖ üyesiyle sohbetlere katıldıklarını anlatan Erdem T, Sinop'a tayinin çıkmasından sonra Çınar'ın örgütsel toplantılara katılıp katılmadığını ve örgüt bağının bulunup bulunmadığını bilmediğini ifade etti.

Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar

Tanık eski astsubay Erdi D, örgüte ait dershaneye gittiği dönemde davanın tutuksuz sanıklarından Yunus B. ile tanıştıklarını, dershane dışında da örgüt evlerinde askeri okul sınavları için ders çalışmaya gittiklerini anlattı.

Ders çalıştıkları evde "Halit" kod isimli kişinin kendilerine sorular getirdiğini, deneme sınavı yaptığını anlatan Erdi D, bu soruların sınavda çıkıp çıkmadığını hatırlamadığını savundu.

Askeri okula girdikten sonra FETÖ ile bir iltisakının bulunmadığını belirten Erdi D, Yunus B'nin örgüt bağının bulunup bulunmadığını ise bilmediğini dile getirdi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.