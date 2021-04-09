Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki görevinden ihraç edilen eski asker, Konya'da teslim oldu - Son Dakika

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan zanlı, tutuklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan ve KHK ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevliyken ihraç edilen eski astsubay Mehmet Y, karakola giderek teslim oldu.

ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı