Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Krallığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarete gitmesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın yurda dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA