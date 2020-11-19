Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir ilk - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir ilk

19.11.2020 13:32
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir ilk, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihinde ilk defa vurmalı çalgılar dalında kadın sanatçı olarak kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı mezunu Giz Öztaş, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Bu başlangıç benim için de büyük bir onur oldu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihinde ilk defa vurmalı çalgılar dalında kadın sanatçı olarak kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı mezunu Giz Öztaş, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Bu başlangıç benim için de büyük bir onur oldu. Ülkemizin en saygın orkestrasına kabul edilişimi, yine ülkemizin en prestijli konservatuvarlarından birinden mezun olmama bağlıyorum. Bu süreçte yanımda olan aileme, öğretmenlerime ve üniversiteme teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), tarihinde ilk defa vurmalı çalgılar alanında bir kadın sanatçıyı kadrosuna dahil etti. Türkiye çapında düzenlenen stajyer sanatçı sınavında büyük bir başarıya imza atarak CSO'nun üyesi olmaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuarından bu yıl mezun olan Giz Öztaş, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, aldığı sanat eğitiminin bunda önemli payı olduğunu söyledi. Dünyanın en prestijli orkestralarından birisine dahil olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Öztaş, "Kurumun Ağustos 2020'de açtığı sınavlarda başarılı olarak, CSO vurmalı çalgılar alanında ilk kadın sanatçı olma onuruna eriştim. Yaşadığım duyguyu tarif etmem mümkün değil. Bu yıl mezun olduğum DEÜ Devlet Konservatuvarından CSO'nun kadrolu sanatçısı olma yolunda kendi gayretlerim kadar; ailemin, hocalarımın ve üniversitemin de payı bulunuyor. Bu nedenle üzerimde emeği olanlara ve üniversiteme teşekkür ediyorum" dedi.

DEÜ Devlet Konservatuvarının prestijli bir kurum olduğunu vurgulayan Öztaş, "Mezunu olduğum Devlet Konservatuvarı, nitelikli sanat eğitimi veren ve son derece güçlü eğitmen kadrosu bulunan bir okuldur. Buradaki herkes aileniz gibidir, hedefinize ulaşmanız için size yardımcı olur. Son derece kaliteli ve samimi ortamda aldığınız eğitimler sonucunda da hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Ben de bu başarımı okuluma ve öğretmenlerime borçluyum" diye konuştu.

Müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını anlatan Öztaş, "Bebekliğimden itibaren annem ve babam sayesinde sanat ve müzikle iç içe büyüdüm. Müzik hayatıma ortaokulda gittiğim Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'nın (TOBAV) Çocuk Korosu ile başladım. Daha sonra DEÜ Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümünde eğitimime devam ettim. Bölümüme girdiğimde enstrümanlarıma aşık olduğum için herhangi bir zorluk yaşamadım. Mesleki olarak en çok ulaşmak istediğim hedefim bir orkestracı olmaktı. Şu anda Türkiye'nin en saygın senfoni orkestrasında kadrolu olarak çalıyorum. Mutluyum, huzurluyum" ifadesini kullandı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kabul edilen Giz Öztaş ile gurur duyduklarını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "CSO vurmalı çalgılar dalına ilk kadın sanatçı olarak kabul edilen değerli evladımızla gurur duyuyoruz. DEÜ Devlet Konservatuvarından mezun olarak bizleri temsil eden ve sanatın her dalında kadınların var olduğunu gösteren sanatçımızın bu başarısının diğer öğrencilerimize ve mezunlarımıza da ilham olacağına inanıyoruz. Sanata önem veren üniversitemiz, bundan sonra da yetiştirdiği değerleri ile ülkemizin kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmaya; sanatçılar yetiştirmeye devam edecektir. Kendisini yürekten kutluyor; sanatçımızın ailesine ve konservatuvardaki hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası!nın 5-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlediği Stajyer Sanatçı Giriş Sınavı'na ülke genelinden 270 aday başvuru yaptı. Sınavda 30 asil ve 30 yedek aday başarılı oldu. Bunlar arasından 7'si asil, 3'ü yedek olmak üzere toplam 10 sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öğrencisi ve mezunuydu.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir ilk

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sanatçı, Mezun, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir ilk - Son Dakika


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