Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti

Büyükelçilerle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bütün buranın bu zengin mirasını ve kimliğini Türkiye'de mukim olan değerli büyükelçilere de aktarma imkanımız oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti, System.String[]

Büyükelçilerle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bütün buranın bu zengin mirasını ve kimliğini Türkiye'de mukim olan değerli büyükelçilere de aktarma imkanımız oldu." dedi.

İbrahim Kalın, 30 ülkenin büyükelçisi ile Ayasofya-i Kebir Camii ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesinin çok önemli tarihi bir olay olduğunu, bunun uluslararası yansımalarının da olduğunu belirten Kalın, burada yaptıkları çalışmaları göstermek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla değerli büyükelçileri bugün davet ettiklerini söyledi.

İbrahim Kalın, "Sayın Valimiz, Bakan Yardımcımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, diğer arkadaşlarımız bugün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçileri ile Ayasofya'da yapılan çalışmaları birlikte görme imkanımız oldu. Kendilerine hem Ayasofya'nın tarihi, dini kimliği ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik hem de yeni düzenlemeler, perde sistemi nasıl, cemaat nereden giriyor çıkıyor, turistler, ziyaretçiler nereden girip çıkacaklar, bunlar hakkında bilgi verdik." diye konuştu.

Ayasofya'nın aynı zamanda bir külliye olduğunu hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Burada sıbyan mektebi var, aşevi var, Ayasofya Medresesi var. Yani her yönü ile ilim, kültür merkezi, bir sosyal hayat merkezi aynı zamanda. Burası Osmanlı döneminde bir teşrifat camii olarak da kullanılmış. Yani önemli görüşmelerin, kabullerin, ziyaretlerin de gerçekleştiği bir büyük cami. Zaten adı da Cami-i Kebir olarak geçiyor. Bunun Ayasofya'ya yüklediği çok yeni kimlik katmanları var. Dolayısıyla buranın hem Osmanlı'nın siyasi tarihinde hem kültürel ve dini tarihinde hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık, aktardık. Özellike Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte tarihi ve kültürel mirasının ve kimliğinin korunacağı konusunda zaten en ufak bir tereddütümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu müteaddit kereler ifade ettiler."

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği'nin ve diğer birimlerin kapsamlı bir çalışma yaptığını, çok kısa sürede hazırlandıklarını belirten İbrahim Kalın, "Her ne kadar korona şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten de son derece memnunuz. Gelenler gerçekten bu büyük mabetten, mekandan etkileniyorlar." dedi.

İbrahim Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada büyük bir hafıza var, büyük bir tarih var, aynı zamanda Osmanlı hoşgörüsünün ve tarihi mirasa sahip çıkmanın da en güzel örneklerinden birisi. Çünkü arkamızda görmüş olduğunuz kolonlar, Mimar Sinan tarafından yapılmasaydı, bütün tarihçilerin, mimarların söylediği, bu bina büyük ihtimalle bugüne gelmeyecekti. Sadece binanın dışında değil, içinde de çok önemli muhafaza çalışmaları yapıldı tarih boyunca. Bütün buranın bu zengin mirasını ve kimliğini Türkiye'de mukim olan değerli büyükelçilere de aktarma imkanımız oldu. İnşallah buranın daha iyi tanınması, Ayasofya'nın ve yapılan çalışmaların daha doğru bir şekilde aktarılması konusunda da katkı sağlayacağını ümit ediyoruz bu programın."

Kalın, ziyaret sırasında büyükelçilere caminin tarihiyle ilgili kısa bilgiler verdiklerini ve sorularını da cevaplamaya çalıştıklarını belirterek, "Ama ben bir noktada kendilerine, 'Biz artık konuşmayalım, siz sadece buranın manevi havasını ve muhabbetini hissedin. Kendi halinizde buyrun nasıl burayla konuşmak, diyalog kurmak istiyorsanız bu mekanla buyrun siz kurun.' dedik. Bir müddet serbest bir şekilde dolandık. İçeride tabii mimberle mihrapla alemlerle, bayrakla diğer sembollerle ilgili soruları da oldu, bunların da cevaplarını verdik. Bu mekanın hem tarihi kimliği hem de sanatsal yönleri itibarıyla ne kadar etkileyici olduğunu bugün tekrar müşahede etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, konuk büyükelçiler ile birlikte akşam yemeği için Topkapı Sarayı'na geçti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi "İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
17:47
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi         
17:31
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı         
17:27
Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu         
17:12
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı         
17:08
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi         
17:00
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı         
16:53
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi         
16:36
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı         
15:44
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı         
15:37
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı         
14:22
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak         
14:20
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Otomobilin çarptığı küçük kız Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
14:01
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler         
11:41
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı         
11:14
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir         
10:40
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı         
07:27
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu         
01:49
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 02:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei