Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mcgurk'e Yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mcgurk'e Yanıt

18 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mcgurk'e Yanıt, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Kalın, McGurk'ün, Washington Post'ta 20 Ocak'ta yayımlanmak üzere kaleme aldığı yazısında Türkiye aleyhinde kullandığı ifadelere Twitter'dan yanıt verdi.

McGurk'ün, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin kaleme aldığı değerlendirmesinde Türkiye karşıtı söylemleri ve terör örgütlerini öven ifadelerine cevaben Kalın, şunları kaydetti:

"Analiziniz hatalı. Türkiye'ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek."

McGurk, makalesinde Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirirken, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını savundu ve terör örgütlerini öven değerlendirmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:46 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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