Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüle doymadılar - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüle doymadılar

22.11.2020 12:21
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüle doymadılar, System.String[]

Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda Cumhuriyet Kupası, Mavi Vatan Kupası ve Barbaros Hayrettin Kupası'nı kazanarak üç birincilik aldı.

Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda Cumhuriyet Kupası, Mavi Vatan Kupası ve Barbaros Hayrettin Kupası'nı kazanarak üç birincilik aldı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez gerçekleşti. 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen yarışının ödül töreni ise Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı. Üç etap sonunda yedi ayrı sınıfta yarışan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ödüllerin sahibi oldu. Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı, IRC 3 ve IRC 4 kategorilerinde yarışı Cumhuriyet Kupası birincisi, Mavi Vatan Kupası birincisi, Barbaros Hayrettin Kupası birincisi olarak tamamladı. Aynı zamanda takım, Overall IRC 3-4 kategorilerini de birincilikle tamamladı.

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası yarışı geride bıraktık. Ödül törenimiz vesilesiyle kazanan tüm yarışmacılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yelken sporunun ülkemizde çok daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenmiştik ve yarışlar aracılığıyla bu spor dalının geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra yarışlar vesilesiyle Türkiye markası için bir değer sağlamaktan gururluyuz. Bu noktada sağladıkları destekler vesilesiyle tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Denize, yelken sporuna gönül veren herkesi gelecek dönemde yapacağımız organizasyonlarda yer almaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüle doymadılar

Doğuş Üniversitesi, Mavi Vatan, Cumhuriyet, Yelken, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüle doymadılar - Son Dakika Spor


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