Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, akıllı telefonlar ve dijital yayınların, hiçbir zaman kitabın ve kağıdın yerini tutamayacağını belirtti.

Arınç, Ömer Şahin ile kaleme aldıkları "Arınç-Küçük Erbakan" kitabının 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nda düzenlenecek imza gününe katılmak üzere geldiği kentte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılanan Arınç, Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kente en son 31 Mart seçimleri sürecinde geldiğini anımsattı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde yüksek oranda oyla kentte seçimleri kazandığını anlatan Arınç, "Hemen hemen bütün partilerin ittifakına karşı büyük bir oy farkıyla kazanan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'ye destek veren Şanlıurfa halkına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Arınç, davetler üzerine kitap fuarlarına katıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Eskiden beri kitaba düşkünlüğüm vardır. Kitap dostuyum ben. Özellikle üniversite yıllarında çok kitap okuduğumu herkes bilir. Bu bir kültür meselesidir. O yüzden kitapla buluşmak, elimizden kitabı düşürmemek gerekir. Maalesef son yıllarda görsel yayınlar, televizyon ve diğerleri kitabın yerini almaya başladı. Özellikle akıllı telefonlar ve dijital ortamdaki yayınlar... Halbuki kitabın, kağıdın yerini hiçbir şey tutmaz. Söz uçar yazı kalır derler. Benim de Milli Görüş dönemine ait siyasi hatıralarımı topladığım 'Arınç-Küçük Erbakan' ismiyle bir kitabım yayınlandı. Bu vesileyle hem kitabımın tanıtımı ve imzası hem de yakın siyasi tarihimize ait hatıralarımızı anlatma fırsatımız oluyor."

Arınç, YİK'in hem kendi içerisinde hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplantılar yaptığına dikkati çekti.

Bir gazetecinin, Şanlıurfa merkezinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının yerleşim yeri dışına taşınmasına ilişkin konunun Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görüşülme imkanının olup olmadığını sorması üzerine Arınç, şunları kaydetti:

"İl başkanımız da söylediler, çok önemli bir konu. Çok şükür AK Parti'nin son dönemlerinde, şehir içerisindeki askeri tesislerin şehir dışına çıkarılması konusunda önemli adımlar atıldı. Bunun için imkan meselesine, taşınacakları yerlere bakmak lazım. Ben sizden aldığımı biraz sonra da belediye başkanımızın bize verecekleri bilgi dahilinde Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Urfalıların talebi budur' diyeceğim. İnşallah Allah'ın izniyle, hiç merak etmeyin bu iş olmuş bilin."

Arınç'a ziyaretinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da eşlik etti.