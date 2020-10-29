Cumhuriyet Bayramı için balkonlardan İstiklal Marşı okunması havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı için balkonlardan İstiklal Marşı okunması havadan fotoğraflandı
29.10.2020 21:02
CUMHURİYETİN ilanının 97'inci yıl dönümünde vatandaşların, 19.23'te balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudukları anlar havadan fotoğraflandı.
CUMHURİYETİN ilanının 97'inci yıl dönümünde vatandaşların, 19.23'te balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudukları anlar havadan fotoğraflandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı evlerinde geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, balkon ve pencerelerden saat 19.23'te İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşların ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde okuduğu anlar drone ile havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
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