Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı

26.10.2020 14:30
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 25 bin metrekarelik alanda arabalı konser ve film gösterimiyle kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük coşkusuna ortak olmak isteyen Antalyalıların, Turunç Masa'nın çağrı merkezi üzerinden araçları için yer ayırtması gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 25 bin metrekarelik alanda arabalı konser ve film gösterimiyle kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük coşkusuna ortak olmak isteyen Antalyalıların, Turunç Masa'nın çağrı merkezi üzerinden araçları için yer ayırtması gerektiğini söyledi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıldönümü kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kutlamalar, bu yıl Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yanında bulunan 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kutlamalarda Tolga Çandar sahne alacak ve ardından Rutkay Aziz'in Atatürk'ü canlandırdığı Dolunay Soysert, Kenan Işık, Savaş Dinçel gibi isimlerin rol aldığı Cumhuriyet filmi gösterilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gerekli tüm önlemleri alarak pandemi koşullarında da kutlayacaklarını söyledi. Başkan Uysal, kutlamalarla ilgili şöyle konuştu:

"Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı, maalesef, pandemi koşullarında kutlayacağız. Ama muhakkak kutlayacağız. Bizim için çok önemli. 29 Ekim Perşembe, saat 18.00'de Çağlayan Mahallemizde, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun hemen yanında yer alan boş alanda önce arabalarımızdan Tolga Çandar konserini dinleyeceğiz daha sonra hep birlikte Cumhuriyet filmini izleyeceğiz"

Kutlamalarda yerinizi alın

Alanın yaklaşık 800 araç kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu nedenle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak isteyenlerin Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden araçları için yer ayırtılması gerektiğini söyledi.

Cadde kırmızı-beyaz

Muratpaşa Belediyesi, kutlamaların gerçekleştirileceği alanda hazırlıklarına devam ederken, kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi'ni de Türk ve Atatürk bayraklarıyla donattı. Caddeye bakan apartmanlar boyunca uzanan bayraklarla Tekelioğlu bambaşka bir görünüme büründü. Muratpaşa Belediyesi'nin ana hizmet binası da kırmızı beyazlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, bu yılki kutlamalarının merkezi olacak Çağlayan'da mahalle sakinlerine, esnafa Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri dağıtacak. - ANTALYA

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Muratpaşa, 29 Ekim, Uysal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı         
14:10
Şiddet gördüğü için babasının yanına yerleşen eşini eve getirmek isterken tartıştığı kayınpederini öldürdü Şiddet gördüğü için babasının yanına yerleşen eşini eve getirmek isterken tartıştığı kayınpederini öldürdü         
13:31
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu         
12:41
Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi         
12:05
Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı         
11:53
Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu         
11:39
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 15:06:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei