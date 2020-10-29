Cumhuriyet coşkusu denize taştı - Son Dakika

Cumhuriyet coşkusu denize taştı

29.10.2020 18:12
Cumhuriyet coşkusu denize taştı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen su sporları festivalinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu İzmit Körfezi'ne taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen su sporları festivalinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu İzmit Körfezi'ne taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Mavi Vatan'ın Kalbi Kocaeli Körfez'de" temalı su sporları festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen organizasyonda serbest dalış, yüzme, yelken, kürek, dragon bot, flyboard, su jeti, scuba diving ve dalış sporlarının gösterileri ile çok sayıda etkinlik düzenlendi. Festivalde ilk kez hayata geçirilen etkinlikler yapılırken ünlü isimlerin katılımıyla renkli görüntüler oluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan su sporları festivaline Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra,kent protokolü de katılım gösterdi. Su sporları festivalinde açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükakın, "21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacak, gençler özellikle sizler geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceksiniz. Sporda, sanatta ve sanayide gelişeceğiz. Bayrak için çok canlar düştü toprağa, bayrağımızı göndere daima daha yükseklere dikeceğiz. Biz bu milletin evlatları olarak ceddimiz gibi aynı duruşla duracağız. Dünyanın birçok yerinde bize saldırıyorlar. Bunun nedeni bizim onların oyunlarını bozmamızdır. Biz kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Buradan sporcular, yüzücüler çıkacak ve Kocaeli su sporlarında marka haline gelecek. Körfezimiz yelken takımlarıyla, kürek takımlarıyla su sporlarıyla ve yüzücüleriyle, cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Konuşma sonrasında festivale katılan özel sporculara plaketler takdim edildi. Ayrıca Türk bayrağı oluşturan Türkiye haritası da büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri sporcularla sohbet etti ve alanı inceledi.

Birbirinden heyecanlı yarışlar haricinde katılımcılar için hazırlanan DJ performanslarının yanında Survivor yarışmasında başarı göstermiş ünlü isimlerden Ogeday Girişken, Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu da festivale katılım gösterdi. Sporcular günün anlam ve önemine uygun kıyıdan bin 923 metre uzaklıkta bulunan noktadan organizasyonun yapılacağı alana gelerek gösterilerini gerçekleştirirken Cumhuriyetin kuruluş yılına dikkat çektiler. Farklı şehirlerden gelen sporcuların yer aldığı açık yüzme yarışında katılımcılar, bin 923 metrelik parkuru bitirmeye çalıştılar.

Kocaeli Su Sporları Festivali bu yıl ilklere ev sahipliği yaptı. Organizasyonda ilk kez düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Fly Board Şampiyonası'nın ilk ayağı Su Sporları Festivali'nde gerçekleştirildi. Hız ve adrenalin dolu mücadelelere sahne olan ve Kocaelilerin dikkatle takip ettiği gösteriler nefesleri kesti. - KOCAELİ

Cumhuriyet coşkusu denize taştı
Cumhuriyet coşkusu denize taştı
Cumhuriyet coşkusu denize taştı
Cumhuriyet coşkusu denize taştı
Cumhuriyet coşkusu denize taştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Su Sporları, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet coşkusu denize taştı - Son Dakika

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