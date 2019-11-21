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CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA KARAR: (1)
6 saat önce
MAHKEME 12 SANIK YÖNÜNDEN ESKİ KARARINDA DİRENDİ, KADRİ GÜRSEL'E İSE BERAAT KARARI VERİLDİHaber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAYargıtay tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13...
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:42 Kaynak: DHA
-MAHKEME 12 SANIK YÖNÜNDEN ESKİ KARARINDA DİRENDİ, KADRİ GÜRSEL'E İSE BERAAT KARARI VERİLDİ
Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA
Yargıtay tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Gürsel'e beraat kararı verdi. Mahkeme, diğer 12 sanık hakkında ise bozma kararına direnilmesine hükmetti. 12 sanık hakkında eski cezalar verilmiş oldu. Mahkeme, eski kararında sanıklar hakkında 8 yıldan 2,5 yıla kadar değişen oranda hapis cezası vermişti.
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