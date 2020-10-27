29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Parkuru'nda gerçekleştirilen koşu 4 ayrı kategoride yapıldı.12-13 ve 14-15 yaş arası kızlar ve 12-13 ve 14-15 yaş arası erkekler kategorisinde gerçekleştirilen koşuda yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

12-13 yaş arası kızlar koşusunda Tuğçe Emici,14-15 yaş arası kızlarda Sıla Yenen birinci olurken,12-13 yaş arası erkeklerde Mustafa Emir Çınar,14-15 yaş arası erkeklerde ise Berkcan Demirtaş birinci oldu.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve sporcular katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - KARABÜK