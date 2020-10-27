"Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi - Son Dakika

"Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi

27.10.2020 22:38

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Parkuru'nda gerçekleştirilen koşu 4 ayrı kategoride yapıldı.12-13 ve 14-15 yaş arası kızlar ve 12-13 ve 14-15 yaş arası erkekler kategorisinde gerçekleştirilen koşuda yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

12-13 yaş arası kızlar koşusunda Tuğçe Emici,14-15 yaş arası kızlarda Sıla Yenen birinci olurken,12-13 yaş arası erkeklerde Mustafa Emir Çınar,14-15 yaş arası erkeklerde ise Berkcan Demirtaş birinci oldu.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve sporcular katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - KARABÜK

Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi
Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi
Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi
Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Yenişehir, Çamlık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Cumhuriyet Koşusu' gerçekleştirildi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı Meteoroloji'den 9 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaz aylarında Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapabiliriz AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü "Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok" diyen Fransız Bakan'dan AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye karşı önlem alın Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi
Messi ile kriz yaşayan Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti Messi ile kriz yaşayan Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti         
22:29
Hükümete tepki gösteren milletvekili, kürsüde kolunu kesip kanını akıttı Hükümete tepki gösteren milletvekili, kürsüde kolunu kesip kanını akıttı         
21:54
Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu         
21:49
Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
21:40
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor         
20:58
Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız         
20:28
Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar         
19:52
Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz         
17:36
Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak         
17:16
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü         
16:19
Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü         
15:19
Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor         
14:31
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 22:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei