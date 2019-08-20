Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı
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Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı

1 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı.

Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı, System.String[]
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı.

Çeşme ilçesinde, çarşı girişinde konuşlanan ve Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan Cumhuriyet tırı vatandaşlardan ilgi gördü. Tırın içini dolaşan vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına yer alan eserleri hayranlıkla gezdi.

Stantlarda; Mustafa Kemal Atatürk hakkında yabancı ülkelerde basılan kitaplar, İstiklal madalyaları, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan Atatürk fotoğrafları, Atatürk'ün ses kasetleri, videolar, özel gün kibritleri, Atatürk'ün ölümünün ardından basılan gazeteler ve Cumhuriyet kadınlarının fotoğrafları yer aldı. - İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
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