Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri fidan dikti - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri fidan dikti

12.04.2022 16:17
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri fidan dikti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Her öğrencinin bir gölgesi olsun" projesi kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Her öğrencinin bir gölgesi olsun" projesi kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ilıca Göleti çevresindeki etkinliğe Yıldızeli Kaymakamı Şeref Gülyer, Yıldızeli MYO Müdürü Doç. Dr. Yüksel Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Adem Türk, Yıldızeli Orman İşletme Şefi Veysel Yıldırımer, Yavu Orman İşletme Şefi Esad Karagöz, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

Yıldızeli MYO Müdürü Doç. Dr. Aydın, "Bu yıl okulumuzda eğitim gören her öğrencimiz için bir fidanı toprakla buluşturduk. Hepimizin bildiği gibi ağaç dikmenin çevre üzerine son derece olumlu katkıları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ağaçların hava kirliliğini azaltmasıdır. Aynı zamanda erozyon kontrolü, toprak kaymasını önleme gibi yararları olduğunu bilmekteyiz. Yıldızeli Meslek Yüksekokulu olarak 234 fidanı ülkemizin geleceğini oluşturacak öğrencilerimizin burada bırakacakları bir iz olması adına toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli, Ilıca, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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