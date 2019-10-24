Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında artık 'resepsiyon' yerine 'kabul töreni' düzenlenecek
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Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında artık 'resepsiyon' yerine 'kabul töreni' düzenlenecek

30 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda artık “resepsiyon” verilmeyecek, bunun yerine “kabul töreni” düzenlenecek.

Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında artık 'resepsiyon' yerine 'kabul töreni' düzenlenecek, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda artık "resepsiyon" değil "kabul töreni" düzenlenecek. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.


Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" cümlesi, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi. Aynı şekilde "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" cümlesi de "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde güncellendi. Bu değişiklikler Cumhuriyet Bayramı'nın yanı sıra Zafer Bayramı için de geçerli olacak.

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29 ekim cumhuriyet bayramı, Zafer Haftası, Resepsiyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:28 
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