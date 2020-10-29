Cumhuriyetin 97. yıldönümü Pasinler'de kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyetin 97. yıldönümü Pasinler'de kutlandı

29.10.2020 11:53
Cumhuriyetin 97. yıldönümü Pasinler'de kutlandı, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü törenleri saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan ilçe kaymakamı Kadir Perçi, "Bugün şan ve şeref dolu yüce Türk milletin işgale karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesi verilişinin, yeniden devlet olma azmini gösterip, modern Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümüdür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu ifade eden devlet sisteminin kabul edildiği gündür. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Perçi, törene katılan öğrencilere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözünü hatırlatarak cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.

Cumhuriyet Caddesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibi gösterilerinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dereceye giren öğrencilere Kaymakam Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve daire amirleri tarafından ödülleri verildi. - ERZURUM

Cumhuriyetin 97. yıldönümü Pasinler'de kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Pasinler, Erzurum, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 97. yıldönümü Pasinler'de kutlandı - Son Dakika

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