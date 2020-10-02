Çumra'da vatandaşa moral için açık hava sineması düzenlendi - Son Dakika

Çumra Belediyesince, pandemi sürecinde vatandaşlara moral vermek amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Abdülhamit Han Bilgehanesi bahçesinde yapılan etkinlikte, "Her Çocuk Özeldir" filmi seyredildi.

Maske zorunluluğunun olduğu açık hava sinemasında, vatandaşların ateşleri ölçüldü ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı.

İlçede ilk kez gerçekleştirilen sinema etkinliğinin ilgi görmesi nedeniyle her hafta düzenleneceği kaydedildi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, konuya ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi bizleri de çok mutlu ediyor. Pandemi süreci ile sosyal hayatımızdan biraz uzak kaldık. 'Önce sağlık' diyoruz. Ancak bu süreçte herkesin sosyal mesafe kurallarına uyarak imkanlardan yararlanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.