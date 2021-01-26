Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor - Son Dakika

Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor

26.01.2021 22:55

Spikerlik ve YouTuber'lık da yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi planladığını söyledi. Mini dizinin yazar ve yapımcısı olacağını belirten Özdemir, "6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili dizi çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Cüneyt Özdemir oldu.

"BELGESEL DEĞİL, BAYAĞI DİZİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Cüneyt Özdemir, "Şimdi, ben görsel anlatıyı daha benimsiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Yazar ve yapımcı olarak. Tabii daha politik, biraz daha Türkiye'nin yakın siyaset tarihiyle ilgili. Dijital mecra veya televizyon için de olabilir. Bir mini dizi, 6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili. Bu belgesel değil ama bayağı dizi çekmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor
Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor

Candaş Tolga Işık, Cüneyt Özdemir, Belgesel, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti
Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı         
23:16
Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi         
22:33
Ramo kadrosuna Selim Erdoğan'ı dahil etti Ramo kadrosuna Selim Erdoğan'ı dahil etti         
22:03
Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü         
21:12
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak         
19:59
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı         
19:15
Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu         
16:49
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 23:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei