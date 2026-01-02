Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası Sonuçlandı

Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası Sonuçlandı
02.01.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen turnuvada Afyonkarahisarlı Şevket Ali Taşçı, 85 kg'da ikinciliği elde etti.

Bursa'da düzenlenen Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türk güreşinin altyapısına önemli katkılar sunan organizasyon Afyonkarahisarlı sporcu büyük başarı sağladı.

Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Bulgaristan, Rusya, Kosova, Ukrayna ve Makedonya başta olmak üzere çevre ülkelerden sporcular katılım sağladı. Toplam 350 sporcunun mindere çıktığı müsabakalar, büyük bir çekişme ve heyecana sahne oldu.

Bu önemli organizasyonda Afyonkarahisar'ı temsil eden Sporcu Eğitim Merkezi Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şevket Ali Taşçı, 85 kilogram kategorisinde sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Zorlu rakipleri karşısında disiplinli güreşi, mücadeleci yapısı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan genç sporcu, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cüneyt Yıldız, Ali Taşçı, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:38:43. #7.11#
SON DAKİKA: Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.