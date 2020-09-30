Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

- Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi Milli takım antrenörü Ahmet Çelik: "Dünya Curling Federasyonu, pandemiden dolayı birçok organizasyonu iptal etmek zorunda kaldı" Milli takım kaptanı Oğuzhan Karakurt: "Hedefimiz ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek" Curling Milli...

- Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

Milli takım antrenörü Ahmet Çelik:

"Dünya Curling Federasyonu, pandemiden dolayı birçok organizasyonu iptal etmek zorunda kaldı"

Milli takım kaptanı Oğuzhan Karakurt:

"Hedefimiz ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek"

ERZURUM - Curling Milli Takımı, pandemi süresince ara verdiği antrenmanlarını sıklaştırarak performans artırıyor. Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Curling erkek ve kadın takımının yanı sıra genç milli takım sporcuları da kara ve buz olmak üzere günde çift antrenman yaparak uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Takımda 8 kadın, 8 erkek sporcu yer alıyor. Erzurum Curling Arena'da çalışmalarını Curling Federasyonu A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik nezaretinde sürdürün sporcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyorlar.

Milli takım antrenörü Ahmet Çelik, kamp çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı olarak 1 Haziran'da kontrollü normal hayata geçişin ardından curling erkek ve kadın milli takımı olarak antrenmanlara başladık. Dört aydan beri antrenmanlara başlamamıştık. A Milli Takımı ve kadın milli takımı antrenmanlara devam etmektedir. Dünyada pandemi olayının çıkmasından sonra bizler de diğer spor dallarında olduğu gibi antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. İster istemez antrenman yapmakta geç kaldık. Mecburi olarak verilen aranın ardından dört aylık bir arayı kapatabilmek amacıyla çok sıkı çalışmalara başladık. Dünya Curling Federasyonu, pandemiden dolayı birçok organizasyonu iptal etmek zorunda kaldı. Bu faaliyetlere milli takım olarak katılma imkanımız vardı ve çok iyi de hazırlanmıştık. Organizasyonlar iptal edilince bizler de ister istemez boşluğa düştük. Karışık çiftlerdeki faaliyetler iptal olmadığından bu faaliyetlere kadın ve erkek milli takımı olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Organizasyon 5-12 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'de ve Erzurum'da yapılacak. Bizler de ev sahibi olarak çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.

Curling Erkek Milli Takımı kaptanı Oğuzhan Karakurt ise, "10 yıldır curling takımında yer alıyorum. Curling Erkek Milli Takım kaptanlığı yapıyorum. Pandeminin kontrollü şekilde kaldırılmasından sonra bizlerde hemen antrenmanlara başladık. Haftada beş gün buz antrenmanı, üç gün ise kara antrenmanı yapıyoruz. Hedef olarak ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmektir. İlk olarak Avrupa B klasmanından, Avrupa A klasmanına yükselmek, ardından da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu.

Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

Erzurum, Curling, Erkek, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika Spor

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