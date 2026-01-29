Curry, NBA'de 19. Sıraya Yükseldi - Son Dakika
Curry, NBA'de 19. Sıraya Yükseldi

29.01.2026 12:18
Stephen Curry, Utah Jazz karşısında 27 sayı atarak NBA tarihine 19. sıradan geçmeyi başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında 19. sıraya yükseldi.

Golden State Warriors deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup ederken Warriors'ta Curry, 27 sayı kaydetti.

Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Curry, 26 bin 424 sayı ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak listede 19. sıraya çıktı.

İlk 20'deki NBA kariyeri devam eden 5 oyuncu, 36-41 yaş arasında

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

Zirvedeki isim, NBA'de 40 binler kulübünün ilk ve tek üyesi LeBron James

NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 821 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:

OyuncuSayıYıl

1LeBron James42 bin 8212003-hala oynuyor

2Kerim Abdülcabbar38 bin 3871969-1989

3Karl Malone36 bin 9281985-2004

4Kobe Bryant33 bin 6431996-2016

5Michael Jordan32 bin 2921984-2003

6
Kevin Durant
31 bin 7052007-hala oynuyor

7Dirk Nowitzki31 bin 5601998-2019

8Wilt Chamberlain31 bin 4191959-1973

9James Harden28 bin 780

2009-hala oynuyor

10Shaquille O'Neal28 bin 5961992-2011

11Carmelo Anthony28 bin 2892003-2022

12Moses Malone27 bin 4091974-1995

13Elvin Hayes27 bin 3131968-1984

14Hakeem Olajuwon26 bin 9461984-2002

15
Russell Westbrook
26 bin 9442008-hala oynuyor

16Oscar Robertson26 bin 7101960-1974

17Dominique Wilkins26 bin 6681982-1999

18Tim Duncan26 bin 4961997-2016

19Stephen Curry26 bin 4242009-hala oynuyor

20Paul Pierce26 bin 3971998-2017

Kaynak: AA

Stephen Curry, Utah Jazz, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Curry, NBA'de 19. Sıraya Yükseldi - Son Dakika

