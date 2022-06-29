Son dakika haberi! D-100'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! D-100'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

29.06.2022 21:08

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Metehan G. idaresindeki 41 TZ 008 plakalı kamyonet, İsmail D. yönetimindeki 34 LFK 646 plakalı işçi servisi, Fazıl Ö. idaresindeki 34 UU 3198 plakalı hafif ticari araç, İbrahim B. yönetimindeki 41 TS 194 plakalı otomobil, Ünal Ö. idaresindeki 34 LFK 137 plakalı işçi servisi, Abdullah K. yönetimindeki 16 AJU 375 plakalı otomobil ve B.O. idaresindeki 34 BRF 965 plakalı panelvan minibüs birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı durma noktasına geldi. Araçların yol üzerinden çekilmesinin ardından ise trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hakan Öztürk/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! D-100'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! D-100'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı - Son Dakika
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