D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkiinde İ.T. hakimiyetindeki işçileri taşıyan midibüs, önünde seyir haline olan Y.Y. idaresindeki tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

13 YARALI

Koltuk aralarında sıkışan bazı işçiler itfaiye ekipleri kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"ARACIN DENGESİ BOZULDU, YAN YATTI"

Kazayı anlatan Emrah T., "İki tır peş peşe giderken servisçi arkadaş ya yolcu alacaktı ya da şerit değiştirecekti. Tıra temas etti. Aracın dengesini bozuldu ve yan yattı" dedi. Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.