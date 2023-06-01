D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı - Son Dakika
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D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı

01.06.2023 08:40

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsü, önünde seyir halinde olan tıra çarparak devrildi. Kazada 13 işçi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkiinde İ.T. hakimiyetindeki işçileri taşıyan midibüs, önünde seyir haline olan Y.Y. idaresindeki tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı

13 YARALI

Koltuk aralarında sıkışan bazı işçiler itfaiye ekipleri kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı

"ARACIN DENGESİ BOZULDU, YAN YATTI"

Kazayı anlatan Emrah T., "İki tır peş peşe giderken servisçi arkadaş ya yolcu alacaktı ya da şerit değiştirecekti. Tıra temas etti. Aracın dengesini bozuldu ve yan yattı" dedi. Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı - Son Dakika
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