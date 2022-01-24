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Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti - Son Dakika

Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti

24.01.2022 08:11

Düzce D-100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti.

Düzce D-100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti. Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı'na doğru ilerliyor.

Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 Karayolu'nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

D-100 Karayolu'nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı'na doğru ilerliyor.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti
Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti
Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti
Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti
Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti
Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti

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D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulaşıma açılan D-100'e, TEM'deki araçlar akın etti - Son Dakika


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