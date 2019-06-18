Son Dakika Haberleri: Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı
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Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı

1 saat önce

Dacia, haziran ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı, System.String[]
Dacia, haziran ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lirave Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 2,09 faiz oranından faydalanıyor.
Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60 bin lira kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı mevcut.
Haziran ayında Sandero 76 bin 250 lira, Dokker 78 bin 250 lira, Logan MCV 89 bin 250 lira, Lodgy 96 bin 250 lira, Duster ise 99 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:00 Kaynak: AA
Dacia, Ekonomi
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