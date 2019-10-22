Dacia Duster'a yeni nesil benzinli motorlar

Dacia Duster, ürün gamına yeni nesil benzinli motorlar ekledi.







Yeni 1.0 TCe 100bg ve 1.3 TCe 150bg benzinli motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. Dacia Duster'ın 4×4 versiyonlarında ilk defa kullanılan 1.3 TCe 150bg benzinli motor, arazi performansını bir üst seviyeye taşıyor.



TCe 100: yeni nesil motor



Yerini aldığı SCe 115'e göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.0 TCe 100bg benzinli motor, yakıt tüketimi (5,4l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (124 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 5 ileri manuel vites kutusu ile şehir içinde ve şehirlerarası yollarda çok yönlü sürüş imkanı sunan yeni motor, 100 bg (74 kW) ve 160 Nm tork ile daha yüksek enerji verimliliği ve turbo sayesinde daha iyi performans sunuyor. Düşük devirlerden itibaren kendini gösteren motor, daha yüksek tork seviyesi sağlıyor. Endirekt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo motor, daha hafif ve kompakt olmasının yanı sıra en yeni teknolojileri bir araya getiriyor:



1.3 TCe 150bg: daha güçlü performans



Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 150bg benzinli motor, yerini aldığı 1.2 Tce 125 bg benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3l/100km) sahip olmasının yanı sıra, daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunuyor. Duster 1.3TCe 150bg, 5250 dev/dak'da 150 bg (110 kW) ve 1700 dev/dak'da 250Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla +25 bg güç ve +45Nm tork sağlıyor.



Duster, Türkiye'de benzinli, dizel ve LPG seçenekleri ile satışa sunuluyor. Duster ürün gamında; 1.0 Tce 100 bg 4×2, 1.3 TCe 130 bg (4×2) ve 1.3 TCe 150 bg (4×4) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 95 bg (4×2) ve 1.5 dCi 115 bg (4×2 manuel & 4×4) dizel motor manuel vites ve ECO-G 115 bg (4×2 manuel) LPG seçeneği bulunuyor.



