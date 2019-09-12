Dağ bisikleti maraton serisi yarın sakarya'da başlıyor

SAKARYA Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI MTB Cup Dağ Bisikleti Maraton Serisi'ne ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak olan yarışlarda 24 ülkeden 150 sporcu pedal çevirecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi, 13-15 Eylül tarihleri arasında UCI MTB Cup Dağ Bisikleti Maraton Serisi'ne ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek olan organizasyonda sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Yarışlar öncesi organizasyon komitesi tarafından yapılan basın toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da bu tür organizasyonlar ile bisiklet kullanımı seviyesini dünya standartlarına çıkartmayı hedeflediklerine değindi. Yüce, turnuvaya 24 ülkeden 150 sporcunun katılacağını belirterek, "Almanya, Hollanda, Irak, İran, Tunus, Avusturya, Slovakya, Letonya, İsviçre ve Güney Afrika gibi 24 ülkeden sporcular ilimize gelecek. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla gerçekleşen bu proje ile dünya standartlarındaki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin öncülüğünde Sakarya'nın tanıtımının yapılmasını hedefliyoruz. Organizasyona 25 bine yakın davetlinin katılacağını düşünüyoruz" dedi.Dünya Bisiklet Birliği Komiseri Anderson Walls ise, "Buraya ilk geldiğimde hayrete düşmüştüm. Bırakın Avrupa'yı dünyada bile bu şekilde bir tesis yok denilebilir. İlk geldiğim senelere göre eksiklerin giderildiğini görmek de beni hayli memnun etti" diye konuştu.Adapazarı Camili Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde yapılan Ayçiçeği Vadisi'nde, oyun alanları, fitness, koşu, yürüyüş alanları, kafeterya, gölet, 150 araçlık otopark yer alıyor. Ayçiçeği vadisi 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Dağ Bisiklet Maraton Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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