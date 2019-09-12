Son Dakika Haberleri: Dağ bisikleti maraton serisi yarın sakarya'da başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Dağ bisikleti maraton serisi yarın sakarya'da başlıyor

13 dakika önce

SAKARYA Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI MTB Cup Dağ Bisikleti Maraton Serisi'ne ev sahipliği yapacak.

Dağ bisikleti maraton serisi yarın sakarya'da başlıyor, System.String[]

SAKARYA Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI MTB Cup Dağ Bisikleti Maraton Serisi'ne ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak olan yarışlarda 24 ülkeden 150 sporcu pedal çevirecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi, 13-15 Eylül tarihleri arasında UCI MTB Cup Dağ Bisikleti Maraton Serisi'ne ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek olan organizasyonda sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Yarışlar öncesi organizasyon komitesi tarafından yapılan basın toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da bu tür organizasyonlar ile bisiklet kullanımı seviyesini dünya standartlarına çıkartmayı hedeflediklerine değindi. Yüce, turnuvaya 24 ülkeden 150 sporcunun katılacağını belirterek, "Almanya, Hollanda, Irak, İran, Tunus, Avusturya, Slovakya, Letonya, İsviçre ve Güney Afrika gibi 24 ülkeden sporcular ilimize gelecek. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla gerçekleşen bu proje ile dünya standartlarındaki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin öncülüğünde Sakarya'nın tanıtımının yapılmasını hedefliyoruz. Organizasyona 25 bine yakın davetlinin katılacağını düşünüyoruz" dedi.
Dünya Bisiklet Birliği Komiseri Anderson Walls ise, "Buraya ilk geldiğimde hayrete düşmüştüm. Bırakın Avrupa'yı dünyada bile bu şekilde bir tesis yok denilebilir. İlk geldiğim senelere göre eksiklerin giderildiğini görmek de beni hayli memnun etti" diye konuştu.
Adapazarı Camili Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde yapılan Ayçiçeği Vadisi'nde, oyun alanları, fitness, koşu, yürüyüş alanları, kafeterya, gölet, 150 araçlık otopark yer alıyor. Ayçiçeği vadisi 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Dağ Bisiklet Maraton Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Basın toplantısından görüntüler
Konuşmalardan görüntü


- Adapazarısakarya
Yenikent, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü!
Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu Galatasaray'dan Ali Koç'a jest! Kendi adaylarını geri çektiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:13:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağ bisikleti maraton serisi yarın sakarya'da başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]